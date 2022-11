LPI-EF: Zeugenaufruf nach massivem Übergriff

Sömmerda (ots) - Am 25.11.22 gegen 20:45Uhr ereignete sich auf der B176 in Kölleda am Abzweig Dermsdorf ein Wildunfall. Der 31-Jährige Fahrer des PKW Audi kollidierte auf der Fahrbahn mit einem plötzlich querenden Reh und in der Folge mit einer Leitplanke. Während der Unfallaufnahme wies sich der junge Armenier mit einem ukrainischen Führerschein aus. Da sich dieser jedoch seit mehr als 185Tagen im Bundesgebiet aufhält, hätte eine Umschreibung der Fahrerlaubnis ...

