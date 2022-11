LPI-EF: Wildunfall mit Folgen

Sömmerda (ots) - In der Nacht vom 24.11. auf den 25.11.2022 drangen unbekannte Täter in den Raiffeisenbaumarkt Kölleda, Weimarisches Tor Nr.26, ein. Hierbei wurde die 3,20m hohe Umfriedung des Baumarktes überstiegen und in der Folge ein separates Schloss einer Metallgitterbox durchtrennt, um an die dort gelagerten Gasflaschen in der Füllmenge von 5kg- 11kg zu gelangen. Im Anschluss wurden 6 Gasflaschen im Gesamtwert ...

mehr