LPI-EF: Diebstahl im Bereich Kölleda

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 24.11. auf den 25.11.2022 drangen unbekannte Täter in den Raiffeisenbaumarkt Kölleda, Weimarisches Tor Nr.26, ein. Hierbei wurde die 3,20m hohe Umfriedung des Baumarktes überstiegen und in der Folge ein separates Schloss einer Metallgitterbox durchtrennt, um an die dort gelagerten Gasflaschen in der Füllmenge von 5kg- 11kg zu gelangen. Im Anschluss wurden 6 Gasflaschen im Gesamtwert von über 370,00Euro entwendet. Auf Grund des Vorgehens der Täter wird davon ausgegangen, dass es diese ausschließlich auf die Gasflaschen abgesehen haben. Der Sachschaden am aufgebrochenen Vorhängeschloss wird auf 10,00Euro geschätzt. Des Weiteren wurde bekannt, dass aus der Pro Seniore Residenz Kölleda, Eugen-Richter- Straße 3b, ein hochwertiger Bollerwagen mit Luftbereifung im Wert von ca. 300,00Euro entwendet wurde. Dieser befand sich in einer ebenfalls mit Vorhängeschloss gesicherten Garage. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser in der Folge als Transportmittel für oben genannte Gasflaschen genutzt wurde. (chbe)

