Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 22.01.2023, 18:30 Uhr, bis Montag, 23.01.2023, 7:20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft eine Rüttelplatte von einem Baustellenfahrzeug. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Friedrich-Meyer-Straße an einer dortigen Baustelle abgestellt. Der Rüttler war mithilfe eines Schlosses gesichert auf dem Fahrzeug abgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rung 5000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, sich unter 07641/582-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell