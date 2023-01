POL-FR: Freiamt: Wildunfall mit Reh - Autofahrer gesucht

Freiburg (ots) - Vermutlich am Samstag, den 21.01.2023, zwischen 12:30 und 22:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in Dettighofen, Ortsteil Vordereichberg, eingebrochen. Bisher ist bekannt, dass die Täterschaft sich durch Einschlagen eines Kellerfensters Zutritt zum Gebäude verschaffte. In zwei Räumen wurden ...

