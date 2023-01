Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach -- Rheinfelden -- Mülleimerbrand

Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 21.01.2023 auf Sonntag, den 22.01.2023 wurde durch unbekannte Personen ein Mülleimer zwischen der Eichendorffschule und der Goetheschule in Rheinfelden in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Mülleimer war jedoch nicht mehr zu retten und wurde durch den Brand erheblich beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich rund um die Uhr mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 7404-0 in Verbindung zu setzen.

RR / MU

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell