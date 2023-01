POL-FR: Landkreis Lörrach - Schönau/Schwarzwald -- Fahren ohne Fahrerlaubnis und offenes Bußgeld bei Kontrolle festgestellt

Freiburg (ots) - Der Polizei wurde am Samstag, den 21.01.2023 in den Nachmittagsstunden ein Einbruch in eine Grundschule in Lörrach-Stetten mitgeteilt. Bisher ist folgendes bekannt: Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine Grundschule in der Käppelestraße in Lörrach, Ortsteil Stetten. Bisher unbekannte Täterschaft gelangte durch die Haupteingangstüre in ...

mehr