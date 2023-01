Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen -- Stadt Emmmendingen -- Pkw bei Unfallflucht massiv beschädigt -- Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Wie am heutigen Morgen, Sonntag, den 22.01.2023, bekannt wurde, kam es im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag, vermutlich zwischen 22:00 und 07:30 Uhr, in der Liebensteinstraße in Emmendingen zu einem Verkehrsunfall.

Der / die Verursacher(in) kam mutmaßlich von der Kaiserstuhlstraße, bog in die Liebensteinstraße ab und beschädigte hierbei einen in der Parkbucht geparkten Pkw. Anschließend fuhr der / die Unbekannte in Richtung Freiburg Straße davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der geparkte Pkw wurde massiv auf der gesamten linken Fahrzeuglänge beschädigt - der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf etwa 15.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Kollision akustisch deutlich wahrnehmbar war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier Emmendingen erbeten, Tel. 07641 582 0

PP FR, FLZ / MP

