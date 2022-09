Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Diebstahls - Gegen Person lag auch ein Einreiseverbot für Deutschland vor

Aachen (ots)

Am Sonntagabend hat die Bundespolizei einen 36-jährigen Algerier festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Gegen ihn lag auch ein bestehendes Einreiseverbot für Deutschland vor.

Der Betreffende war mit einem Fernreisezug aus Belgien eingereist. Während der Fahrt hatte ihn ein Zugbegleiter kontrolliert und festgestellt, dass er kein Ticket für die Fahrt besaß. Er verständigte die Bundespolizei in Aachen, die den Betreffenden am Aachener Hauptbahnhof in Empfang nahm. Auf der Wache wurden seine Personalien in den Fahndungsdateien überprüft, hier stellten die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wegen Diebstahls fest. Er hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 91 Tagen von einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten abzusitzen. Im April hatte man ihn aus der Haft entlassen und nach Spanien abgeschoben. Seine Restfreiheitsstrafe hatte man zu diesem Zeitpunkt ausgesetzt und gegen ihn ein Einreiseverbot für Deutschland verhängt. Da er trotz Einreiseverbot erneut eingereist war, lebte seine Restfreiheitsstrafe wieder auf. Er wurde wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen des Erschleichens von Leistungen zur Anzeige gebracht. Im Anschluss lieferte man ihn in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen ein. Von hier wird der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell