Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Airport Weeze

Bild-Infos

Download

Kleve - Weeze (ots)

Am Samstagmorgen, 24. September 2022, überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 49-jährigen Deutschen im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Agadir (Marokko). Ein Abgleich der Personalien mit den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen Urkundenfälschung durch die Staatsanwaltschaft Freiburg gesucht wurde. Hiernach musste er noch eine Geldstrafe in Höhe von 2181 EUR bezahlen oder eine 70-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlen und somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er dann weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell