Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach an der Riß - Wegen Sonne Radler übersehen

Am Dienstag erlitt ein Mann in Biberach an der Riß schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Skoda auf dem Bismarckring in Richtung Stadtmitte. Beim Abbiegen in die Bleicherstraße übersah er wohl wegen der tief stehenden Sonne den 42-Jährigen und sein Rennrad, welcher auf dem Fahrradstreifen fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei stürzte der Radler und erlitt schwere Verletzungen. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf gut 3.000 Euro. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.

Wenn die Sonne tief steht, besteht ein höheres Unfallrisiko: Verkehrsschilder, vorausfahrende Fahrzeuge, Fußgänger oder Ampeln werden nicht mehr oder nur schlecht erkannt. Daher gilt: Fahren Sie vorsichtiger und vorausschauend. Fahren sie langsamer und halten Sie Abstand. Halten Sie Ihre Windscheibe sauber, um die Sicht bei Gegenlicht nicht noch mehr einzuschränken. Kontrollieren Sie die Wischblätter, falls die Scheibe unerwartet stark verschmutzt wird. Seien Sie bei einer feuchten Straße darauf gefasst, dass die Sonne dadurch reflektiert werden und Sie ebenfalls blenden könnte.

+++++++ 1524619

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell