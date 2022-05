Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht in der Friedrichstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Samstag gegen 18.45 Uhr in der Friedrichstraße in Tamm ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 50 Jahre alter Dacia-Lenker befuhr die Friedrichstraße aus Richtung Rathaus kommend. Etwa mittig der Friedrichstraße kam ihm ein bislang unbekannter PKW-Lenker entgegen, auf dessen Fahrbahnseite ein geparktes Fahrzeug stand. Zunächst blieben beide PKW-Lenker stehen. Dann fuhr der Unbekannte an dem geparkten PKW vorbei und streifte den Dacia des 50-Jährigen, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Unbekannte, der auf etwa 60 Jahre geschätzt wurde, graue Haare und einen grauen Bart hat und eine Brille trug, fuhr in Richtung der Stadtmitte davon. Er soll einen Geländewagen der Marke Audi, Typ Q3 oder Q5, mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gefahren sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

