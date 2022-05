Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Herrenhandtasche geraubt

Ludwigsburg (ots)

Ein 80 Jahre alter Mann wurde am Sonntag kurz vor 13.00 Uhr auf dem Neuen Friedhof in der Harteneckstraße in Ludwigsburg Opfer eines Raubes. Ein bislang unbekannter Täter entriss dem Senior die Herrenhandtasche, die er über sein Handgelenk gehängt hatte. In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände, jedoch keine Wertsachen. Der Täter wurde auf nicht älter als 30 Jahre geschätzt und als schlank bis hager beschrieben. Er hat einen dunklen Teint. Er trug schlottrige Kleidung, bestehend aus einer Jeans und einer Jacke, und hatte eine grüne Schildmütze auf. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Tel. 0800 1100225 Hinweise entgegen.

