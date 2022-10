Weiterstadt (ots) - Die Waldhütte auf dem Gelände einer Minigolfanlage im Büttelborner Weg geriet in der Zeit zwischen Sonntag (16.10.) und Montag (17.10.) in den Fokus Krimineller. Mit einem noch unbekannten Werkzeug versuchten die Täter offenbar in die Räume zu gelangen und beschädigten dabei ein Fenster. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 800 Euro. Das ...

