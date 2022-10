POL-DA: Weiterstadt: Waldhütte auf Minigolfanlage im Fokus Krimineller

Reinheim (ots) - Ein 16-jähriges Mädchen ist auf ihren Heimweg am Montagabend (17.10.) in der Darmstädter Straße von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Nach ersten Erkenntnissen sprach der Täter die junge Frau gegen 23.30 Uhr in Höhe einer Bäckerei unvermittelt an, gab vor die Uhrzeit ...

