POL-DA: Reinheim: 16-Jährige unsittlich berührt

Ein 16-jähriges Mädchen ist auf ihren Heimweg am Montagabend (17.10.) in der Darmstädter Straße von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Nach ersten Erkenntnissen sprach der Täter die junge Frau gegen 23.30 Uhr in Höhe einer Bäckerei unvermittelt an, gab vor die Uhrzeit wissen zu wollen und fasste der Reinheimerin dabei plötzlich mehrmals an den Po. Als die 16-Jährige sich lautstark wehrte flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er wurde auf ein Alter von etwa 30 bis 40 Jahren geschätzt. Seine Statur wurde als "dick" beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Kappe, einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Augenzeugen des Vorfalls beziehungsweise Zeugen, die Hinweise zur Identität des Flüchtenden geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

