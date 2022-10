POL-DA: Höchst/Brensbach: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Babenhausen (ots) - Auf zwei Baucontainer in Babenhausen hatten es offenbar noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen abgesehen. "An der Stadtmauer" brachen die Kriminellen in der Zeit zwischen Donnerstag (13.10.) und Montag (17.10.) in einen Bauwagen ein und entwendeten Werkzeug in noch nicht bekanntem Umfang. Im Ortsteil Sickenhofen machten sich die Diebe ...

mehr