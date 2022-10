Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen/ Sickenhofen: Kriminelle haben es auf Baucontainer abgesehen

Babenhausen (ots)

Auf zwei Baucontainer in Babenhausen hatten es offenbar noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen abgesehen.

"An der Stadtmauer" brachen die Kriminellen in der Zeit zwischen Donnerstag (13.10.) und Montag (17.10.) in einen Bauwagen ein und entwendeten Werkzeug in noch nicht bekanntem Umfang. Im Ortsteil Sickenhofen machten sich die Diebe am frühe Montagmorgen (17.10.) an dem Vorhängeschloss eines Containers zu schaffen. Hier wird die Tatzeit gegen 2 Uhr eingegrenzt. Zeugen hatten in diesem Zusammenhang einen verdächtigen Transporter beobachten können. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen die Täter in diesem Fall von ihrem weiteren Vorgehen ab. Möglicherweise wurden sie gestört. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt in beiden Fällen und nimmt weiterführende Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell