POL-DA: Höchst/Bad König/Wald-Michelbach: Polizei kontrolliert Busse/Weiterfahrt wegen mangelnder Bereifung untersagt

Höchst/Bad König/Wald-Michelbach (ots)

Gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Odenwälder Regional-Gesellschaft (OREG) bzw. Mitarbeitern des Landkreises Bergstraße, kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitag (14.10.) an der Ernst-Göbel-Schule in Höchst, an der Carl-Weyprecht-Schule und am Busbahnhof in Bad König sowie am Schulzentrum in Wald-Michelbach insgesamt 17 Omnibusse und deren Fahrerinnen und Fahrer.

Nahezu alle Busse befanden sich in einem technisch sehr guten Zustand. Am Busbahnhof in Bad König musste allerdings einem Busfahrer wegen drei mangelhafter Reifen die Weiterfahrt an Ort und Stelle von der Polizei untersagt werden. Es wurde Anzeige erstattet und die unmittelbare Mängelbehebung angeordnet. In einigen Fällen hatten die Busfahrer vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände, wie Warnleuchten, nicht dabei oder die Leuchten waren defekt. Auch mitzuführende Dokumente konnten den Kontrolleuren teils nicht vorgelegt werden.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang weitere Kontrollen an.

