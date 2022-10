Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Montag morgen gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Groß-Gerau in der Sudetenstraße. Durch die DB Bahn wurden Schienenersatzbusse vor dem Bahnhofsgebäude abgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr an diesen Bussen vorbei. Kurz bevor der Vorbeifahrvorgang beendet war kam ein anderes Auto entgegen und missachtete die Vorfahrtsberechtigung des Vorbeifahrenden Autos. Um nun ein Zusammenstoß zu vermeiden reagiert der vorbeifahrende Autofahrer mit einer Lenkbewegung und abbremsen. Hierbei touchierte er jedoch einen Bus der DB. Das einfahrende Auto in die Fahrbahnverengung reagierte überhaupt nicht und erzwang sich die Weiterfahrt und fuhr unerkannt die Sudetenstraße in östliche Richtung weiter und kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Bis jetzt ist lediglich bekannt, dass das verursachende Auto ein weißer SUV war und das es sich bei dem Fahrzeugführer um eine weibliche Person gehandelt hat. Die Polizei in Groß-Gerau sucht nun Zeugen welche den Unfall beobachten haben und Angaben zum Fahrzeug, Kennzeichen oder der Fahrerin machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Groß-Gerau entgegen.

