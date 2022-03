POL-EL: Quendorf - Mann bei Unfall leicht verletzt

Bad Bentheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Schulgebäude in Bad Bentheim in der Straße Neuer Weg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Des Weiteren wurde ein Mülleimer auf dem Schulhof angezündet. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Bad ...

