Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Vandalismus in Volkshochschule/Mehrere tausend Euro Schaden

Groß-Gerau (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag (15.10.) und Montagmorgen (17.10.) gerieten die Räume der Kreisvolkshochschule in der Hauptstraße in das Visier von Vandalen.

Die Unbekannten hebelten die Haupteingangstür auf und verschafften sich so Zugang. Im Gebäude wurden mehrere Türen beschädigt, Kabel von diversen Elektrogeräten durchtrennt und Feuerlöschspray in den Büroräumen verteilt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Räume der Kreisvolkshochschule wurden in diesem Jahr zuvor bereits zweimal auf ähnliche Art und Weise beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell