POL-DVS: 3 Personen nach Verkehrsunfall verletzt

Groß-Gerau (ots) - Am Montag morgen gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Groß-Gerau in der Sudetenstraße. Durch die DB Bahn wurden Schienenersatzbusse vor dem Bahnhofsgebäude abgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr an diesen Bussen vorbei. Kurz bevor der Vorbeifahrvorgang beendet war kam ein anderes Auto entgegen und missachtete die Vorfahrtsberechtigung des Vorbeifahrenden Autos. Um nun ein Zusammenstoß zu vermeiden reagiert der vorbeifahrende ...

mehr