Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Hebelversuche verursachen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro

Groß-Bieberau (ots)

Die Spuren mehrmaliger Hebelversuche an der Tür einer Arztpraxis in der Marktstraße sind am Montagmorgen (17.10.) entdeckt und die Polizei verständigt worden. Nach ersten Ermittlungen reicht der Tatzeitraum bis zum Freitagnachmittag (14.10.) gegen 16 Uhr zurück. Der von den noch unbekannten Tätern verursachte Schaden beläuft sich aktuell auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

