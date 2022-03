Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Theodor-Heuss-Brücke durch zerbrochene Glasflaschen gesperrt

Mainz (ots)

Am Donnerstag befährt gegen 11:30 Uhr der 58-jährige Fahrer eines Traktors mit zwei Anhängern die Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Mainz.

Nach der Rechtskurve am Ende der Brücke gerät der vordere Anhänger ins Wanken und kippt schlussendlich aus bislang unbekannten Gründen, nach links um. Der Fahrer kann seinen Zug ca. 30 Meter später, sicher zum Stehen bringen. Der zweite Anhänger bleibt auf den Rädern stehen. Die Ladung des Anhängers besteht aus mehreren Drahtkörben mit Flaschen und 3.500 Liter Wein im Wert von ca. 16.000,- EUR. Diese fallen vollständig auf die Straße und zerbersten alle. Die Scherben und der Weißwein verteilen sich über die vollständige Fahrbahnbreite. Weiterhin tritt auch Hydrauliköl aus, welches sich mit dem Wein vermischt und ebenfalls die Straße verschmutzt.

Nach einer zunächst eingerichteten Vollsperrung für den Kraftfahrzeugverkehr, kann nach ersten Reinigungsarbeiten durch die Berufsfeuerwehr Mainz ein Fahrstreifen in Richtung Mainz-Innenstadt freigegeben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es auf der hessischen Seite der Theodor-Heuss-Brücke zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Durch entsprechende Sperren konnte die Feuerwehr verhindern, dass Hydrauliköl in die Kanalisation läuft. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis ca. 15:00 Uhr an. Durch den umgekippten Anhänger sind Schäden am Asphalt des zweiten Fahrstreifens von rechts entstanden. Diese Schäden wurden zunächst von Sachverständigen der Stadt Mainz begutachtet und zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit sofort reagiert. Bis zum Abschluss der Reparatur, gegen 16:30 Uhr wurde die Unfallstelle durch die Polizei abgesichert. Es wird nun geprüft, wie es zu diesem Verkehrsunfall kam und ob der Fahrer ordnungswidrig im Sinne der Straßenverkehrsordnung gehandelt hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell