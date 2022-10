Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Seitenscheibe eingeschlagen

Elektronik und Navi gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf die Bordelektronik und den Airbag eines Mercedes hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntagabend (16.10.) und Montagmittag (17.10.) im Wedekindweg abgesehen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des geparkten Autos ein und bauten die begehrte Beute aus. Der dabei verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2000 Euro. Die Kripo in Darmstadt (Kommissariat 21/22) ermittelt in diesem Fall. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell