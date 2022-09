Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cappeln - Brand eines Lagerhallenkomplexes

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 6. September 2022, kurz nach 7.00 Uhr wurde ein Brand bei einer Abfallwirtschaft in der Straße In der Riede gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Lagerhallenkomplex, bestehend aus drei zusammenhängenden Hallen, in Brand. Gelagert wurden in den Hallen nach nach derzeitigem Kenntnisstand verschiedene Abfälle - wie Styropor und Folien sowie Papier. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Menschen verletzt. Die geschätzte Schadenssumme beträgt ca. 50.000 Euro. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr dauern noch an.

Für die Dauer der Löscharbeiten bleibt die B 68 (Stapelfelder Straße) sowie der Kreisverkehr in Richtung Sevelten gesperrt. Die Feuerwehren Cappeln, Elsten, Schwichteler und Cloppenburg waren zunächst mit ca. 120 Personen und 20 Fahrzeugen im Einsatz.

