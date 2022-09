Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Diebstahl einer Tasche und anschließendem Pedelecdiebstahl

Am Sonntag, 4. September 2022, zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Umhängetasche eines 36-jährigen Mannes. Zu dieser Zeit saß dieser auf einer Parkbank im Stadtpark, die Umhängetasche hatte er hinten an dieser aufgehängt. Die unbekannte Person nahm aus der Tasche die Fahrradschlüssel für zwei Pedelecs der Marke KTM und entwendete diese ebenfalls. Sie waren etwas weiter entfernt an einer Straßenlaterne angeschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 3. September 2022, 19.00 Uhr und Sonntag, 4. September 2022, 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide Kennzeichen von einem Skoda Kamiq, welcher auf einem Parkstreifen hinter dem Landkreisgebäude in der Johannesstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen

Am Sonntag, 4. September 2022, um 20.35 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf Holthausstraße und geriet eine Kontrolle der Polizei. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 3. September 2022, zwischen 6.00 Uhr und 16.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto im Vorbeifahren einen am linken Fahrbahnrad geparkten Mercedes CLK 320. Bei dem anderen Fahrzeug könnte es sich ebenfalls um einen Mercedes handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch

Am Samstag, 3. September 2022, gegen 1.16 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in der Josefstraße in ein Hausmeisterbüro einzudringen. Dabei stießen sie ein Radio um, wodurch eine Alarmanlage ausgelöste. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Bikes

Am Freitag, 2. September 2022, zwischen 21.00 Uhr und 22.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossen abgestelltes E-Bikes der Marke Zündapp. Es stand bei einer Gaststätte im Kapellenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

