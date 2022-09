Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Taxifahrer betrogen

Am Sonntag, 4. September 2022, um 5.15 Uhr, hat ein Taxifahrer zwei junge Frauen und zwei junge Männer im Alter von ca. 18 Jahren von einer Diskothek in Cloppenburg im Industriezubringer abgeholt und nach Friesoythe gefahren. Im Magnolienweg ließ er die beiden Frauen aussteigen, da einer von ihnen schlecht war. Sie kehrten jedoch nicht mehr zum Fahrzeug zurück. Anschließend fuhr er mit den beiden jungen Männern weiter in die Dr. Niermann-Straße. Hier klagte auch einer der jungen Männer darüber, dass ihm schlecht sei. Beide jungen Männer stiegen aus und rannten in Richtung Eibenweg davon, ohne die Fahrt zu bezahlen. Die vier Personen wurden wie folgt beschrieben: Beide Männer trugen dunkle Kleidung. Einer war ca. 165cm groß und von normaler Statur, der andere soll 180cm groß und schlank gewesen sein. Beide jungen Frauen sollen von dicker Statur gewesen sein und trugen dunkle Kleidung. Eine Frau war zudem mit einer schwarzen Strumpfhose bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Ramsloh - Sexuelle Belästigung

Am Samstag, 3. September 2022, um 21.18 Uhr, wurden zwei Frauen auf einer Veranstaltung in der Moorgutstraße sexuell belästigt. Ein 31-jähriger Mann aus dem Saterland hatte einer Frau an die Brust und einer weiteren Frau an den Hintern gefasst. Dem alkoholisierten Tatverdächtigen wurde ein Platzverweis erteilt, dem er umgehend nachkam. Die Polizei fragt nun nach weiteren Zeugen und möglichen Opfern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

