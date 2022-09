Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl an Kfz

Am Sonntag, 04.09.2022, in der Zeit von 01.00-04.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Pkw VW Golf ein Vorderrad. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Straße Alter Postweg in Löningen geparkt. Der entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter 05432 803840.

Emstek - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 03.09.2022, gegen 09.20 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer die B 72 in Emstek (Bühren) in Fahrtrichtung Cloppenburg. Unmittelbar nach der Ausfahrt der A 1 wechselt der Lkw-Fahrer versehentlich vom Fahrstreifen auf den Beschleunigungsstreifen und übersieht den dort fahrenden Pkw einer 30-jährigen Frau aus Lübeck. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch eine 36-jährige Mitfahrerin im Pkw leicht verletzt wird. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 03.09.2022, gegen 09.35 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw den Vinner Weg in Löningen. Im Einmündungsbereich zur Bahnhofsallee beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen 73-jährigen Fußgänger, der die Bahnhofsallee querte und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 03.09.2022, gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 29-jährige mit ihrem Pkw die Falkenberger Straße in Fahrtrichtung Garrel. An der Kreuzung zur Petersfelder Straße musste sie verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 55-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw auf das wartende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 55-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell