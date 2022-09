Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 03/04.09.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Körperverletzung -

In der Nacht vom Freitag, dem 02.09.22 von 22:55 Uhr auf Samstag, den 03.09.22, bis 03:15 Uhr, kam es in 49393 Lohne, in der Bakumer Straße zu einer Körperverletzung. Aus bislang unbekannter Ursache schlug der Täter einem 38-jährigen aus Vechta mehrfach in das Gesicht. Das Opfer erlitt hierdurch Verletzungen im Bereich des Gesichts. Im Anschluss entfernte sich der Täter von der Tatörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahrl. Körperverletzung nach Hundebiss -ZEUGENAUFRUF -

Am Mi. 31.08.2022; 16.20 h befuhr ein 30-jähriger aus Lohne mit seinem Fahrrad den Schotterweg Am Sandberg in Lohne. In Höhe Haus Nr. 9 wollte er an einer Fußgängerin vorbeifahren, die dort mit ihrem Hund an der langen Leine ging. Als der Radfahrer die Person passierte, schnappte der Hund zu und biss dem Radfahrer in den linken Unterschenkel. Der Radfahrer fuhr zunächst weiter, musste sich dann aber doch in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr

Am 03.09.2022 gegen 23:15 Uhr wird der Polizei ein verunfallter Pkw im Möhlendamm in Lohne gemeldet. Der Unfallverursacher, der mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und in eine Grundstücksmauer prallte, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeitgleich mit der Meldung durch aufmerksame Passanten erschien ein Gabelstapler einer Lohner Firma am Unfallort und begann mit der Bergung des Pkw. Die eintreffenden Beamten stellten beim 22-jährigen Fahrer des Gabelstaplers eine starke alkoholische Beeinflussung fest (1,81 Promille). Der 22-jährige beteuerte, dass ein Bekannter den Unfallwagen gefahren sei. Etwa eine Stunde später konnte der tatsächliche Unfallverursacher durch Zeugen aufgefunden werden. Der ebenfalls 22-jährige Lohner schlief ca. 500 Meter von der Unfallstelle entfernt im Gras. Dieser wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,18 Promille auf. Leicht verletzt wurde er durch die Beamten zum Krankenhaus transportiert. Gegen beide Männer, dem Unfallverursacher wie dem vermeintlichen "Helfer", wurden nun diverse Strafverfahren eingeleitet. Auch wurde Beiden eine Blutprobe entnommen.

Visbek - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am 04.09.2022, gegen 00:00 Uhr, kam es in Visbek im Uhlenkamp zu einem Brand in einem Keller des dortigen Mehrfamilienhauses. Die freiwilligen Feuerwehren Visbek, Rechterfeld, Langförden und Vechta waren vor Ort und löschten das Feuer. Brandursächlich war augenscheinlich ein dortiges Sofa. Eine 43-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und anschließend entlassen.

