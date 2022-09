Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 02.09.2022-03.09.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW

In der Zeit vom 28.08. bis 02.09. wurden durch unbekannte Täter aus einem Skoda Fabia, welcher am Pastorenbusch am Fahrbahnrand geparkt war, der Fahrzeugschein und ein Haustürschlüssel entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Diebstahl von Kleinkraftrad

In der Nacht von Donnerstag 23:00 Uhr auf Freitag 17:30 Uhr wurde ein schwarz-silberner Roller der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 401RCX in Grün von einer Hofeinfahrt am Eisenbahnweg entwendet. Der Roller hat einen Wert von ca. 250 Euro. Auch hier sucht die Polizei Zeugen der Tat und fragt, wer den Roller gesehen hat.

Cloppenburg - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Auf bislang unbekannte Art versuchten im Zeitraum vom 28.07. bis 02.09. unbekannte Täter einen Opel Corsa, welcher in der Gimpelstraße in Cloppenburg angestellt war, aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Der Schaden am PKW wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

Essen - Einbruch in Fischerhütte

In der Nacht von Mittwoch 20:00 Uhr bis Donnerstag 18:30 Uhr drangen unbekannte Täter nach Aufschneiden des Zaunes auf ein Teichgelände an der Nordholter Straße in Essen ein. Dort brachen sie eine Fischerhütte auf und entwendeten diverse Gegenstände. Der Schaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich mit der Polizei Essen unter Telefon 05434/924700 in Verbindung zu setzen.

Lastrup - Sachbeschädigung an Zaun

In der Nacht von Donnerstag 20:00 Uhr bis Freitag 08:00 Uhr zerschnitten unbekannte Täter eine Grundstückseinzäunung an der Allee 1 in Lastrup. Der Schaden am Zaun wird mit ca. 300 Euro angegeben. Die Polizei Lastrup unter Telefon 04472/932860 bittet um Zeugenhinweise.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit von 08:20 Uhr bis 11:40 Uhr kam es in Löningen auf der Angelbecker Straße Höhe Hausnummer 1 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei einen geparkten Opel Corsa und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Löningen unter Telefon 05432/803840 entgegen.

