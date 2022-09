Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Mittwoch, 31. August 2022, 16.30 Uhr und Donnerstag, 1. September 2022, 6.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen von einem vor einer Betriebshalle in der Ladestraße stehenden Monteurwagen beide amtlichen Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bikes

Am Samstag, 28. August 2022, zwischen 00.00 Uhr und 6.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein E-Bike der Marke R8 Flex II, welches verschlossen auf einem Parkplatz einer Diskothek im Industriezubringer stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Garagenbrand

Am Donnerstag, 1. September 2022, um 13.24 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über eine Rauchentwicklung aus einer Garage in der Huntestraße. Beim Öffnen der Garage durch die Feuerwehr Garrel konnte ein Schwelbrand im Bereich einer Photovoltaik-Anlage festgestellt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Lastrup - Brandstellen in der Böschung

Am Freitag, 2. September 2022, gegen 3.00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Kneheimer Straße. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten dort auf einer Länge von ca. 50 Metern mehrere kleine Stellen in der Böschung am Straßenrand in Brand. Diese konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 1. September 2022, um 23.40 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Osterstraße. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann aus Lastrup unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Vortest bestätigte die Verdacht. Zudem wurden bei dem Mitfahrer mutmaßliche Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Hoheging - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 1. September 2022, um 3.53 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Hoheging auf dem Mittelweg in Richtung B213. In einer Linkskurve musste er einem Tier ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Der 22-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 1. September 2022, um 13.35 Uhr, fuhr ein 31-jährger Rollerfahrer aus Cloppenburg auf dem Alten Emsteker Weg in Richtung Industriezubringer und wollte nach rechts auf die Einfahrt einer Firma abbiegen. Als er zum Abbiegen ansetzte, rutschte das Vorderrad aufgrund von Ölanhaftungen auf der Fahrbahn weg. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun den unbekannten Verursacher der Ölspur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 1. September 2022, zwischen 8.20 Uhr und 11.40 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Rückwärtsfahren einen geparkten grauen Opel Corsa in der Angelbecker Straße. Es entstand dabei ein nicht unerheblicher Schaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Hoheging - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 1. September 2022, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen einen Aluminiumschlagbaum, welcher dadurch beschädigt wurde. Der Schlagbaum befindet sich auf einem Schotterweg in einem Waldstück am Mittelweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

