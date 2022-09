Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 31. August 2022, zwischen 08.00 Uhr und 18.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des DRK an der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten Skoda und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 1. September 2022, gegen 09.15 Uhr befuhr ein 90-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Strücklingen und wollte nach links in die Veilchenstraße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem 52-jährigen Saterländer, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in Richtung Ortsmitte befuhr. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 1.September 2022, gegen 14.50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Loher Straße in Richtung Elisabethfehn. An der Einmündung zur Schleusenstraße kollidierte er mit einem 74-jährigen Friesoyther, der mit seinem E-Bike den dortigen Radweg befuhr. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell