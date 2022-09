Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl eines Mofas

In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. August 2022, 22.00 Uhr und Samstag, 27. August 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mofa der Marke Tomos, welches auf dem rückwärtigen Hof eines Grundstücks in der Straße Surmskamp stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Damme - Diebstahl eines E-Bike-Akkus

Am Dienstag, 30. August 2022, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person den Akku eines verschlossen abgestellten E-Bikes. Es stand zu dieser Zeit am Ausgang eines Sonderpostenmarktes in der Straße Im Hofe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Holdorf - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 23. August 2022, 16.00 Uhr und Mittwoch, 24. August 2022, 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Bulls Sharptail Street 1, welches verschlossen bei einem Fahrradstand am Bahnhof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 1. September 2022, um 00.15 Uhr, fuhr ein jugendlicher Kleinkraftrad-Fahrer auf der Langen Straße mit einer Geschwindigkeit von ca. 66 km/h. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 31. August 2022, um 8.15 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Vechta beim Stoppelmarkt und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass die Standlichter des Fahrzeugs dauerhaft orange leichteten ("US-Standlicht"). Dadurch war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 30. August 2022, 18.20 Uhr und Mittwoch, 31. August 2022, 7. 40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug im Vorbeifahren einen linksseitig in der Parkbucht abgestellten VW Caddy. Dabei kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen linksseitigen Außenspiegel. Die unbekannte Person verließ die Unfallstelle unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 31. August 2022, um 8.55 Uhr, fuhr eine 46-jährige Autofahrerin aus Bohmte auf der Hunteburger Straße in Richtung Damme, als eine ihr unbekannte Frau mit einem silbernen VW Golf Plus von rechts aus der Gartenstraße geradeaus in den Kreuzungsbereich einfuhr. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Die unbekannte Autofahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Gestern zeigte ein 39-jähriger Mann aus Lohne eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an: Am Freitag, 26. August 2022, um 13.00 Uhr, fuhr demnach eine bislang unbekannte Person mit einem dunklen Kleinwagen mit Vechtaer Kennzeichen auf der Bleichstraße in Richtung Marienstraße. In der Kurve, auf Höhe des Seilerwegs, schnitt die Person den Fahrweg des 39-jährigen Fahrradfahrers. Dieser stürzte beim Ausweichmanöver ohne Kontakt zum Pkw und wurde dabei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 31. August 2022, um 13.30 Uhr, wollte eine 18-jährige Autofahrerin aus Lohne vom Adenauerring auf die Vechtaer Straße abbiegen. An der Einmündung kam es zum Unfall mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer, welcher auf dem Radweg des Adenauerrings unterwegs war und auf die Vechtaer Straße abbog. Durch den Unfall wurde der 12-Jährige leicht verletzt.

