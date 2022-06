Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 23-jährige Recklinghäuserin fuhr am Montagabend (19.10 Uhr) mit ihrem motorisierten Fahrrad auf dem Radweg der Bochumer Straße in Richtung Süden und wechselte, etwa 50m hinter der Einmündung zur Elbestraße, auf die Fahrbahn, um ihre Fahrt, nach ersten ERkenntnissen, auf der anderen Straßenseite fortsetzen zu können. Dabei wurde sie von dem Auto eines 51-jährigen Bottropers erfasst, der ebenfalls auf der Bochumer Straße in Richtung Süden unterwegs war. Die Frau fiel zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte fuhren sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

