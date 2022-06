Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Wem gehört die Schmuckbox?

Recklinghausen (ots)

Am 13.02.2022 wurde in Bottrop in einem Gebüsch am Südringcenter eine Schmuckbox mit diversen Schmuckstücken gefunden. Bislang konnte nicht ermittelt werden, wem der Schmuck gehört.

Wer kann Angaben zur Herkunft der Schmuckstücke machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

Fotos von der Schmuckbox (inklusive Schmuck) finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/81738

