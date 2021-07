Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Diebstahl verhindert

Hirschfelde (ots)

Zwei 19-jährige polnische Jugendliche hatten sich am Abend des 20. Juli 2021 in Hirschfelde widerrechtlich auf dem Firmengelände einer Recyclingfirma in der Straße zum Kraftwerk aufgehalten. Gegen 19:05 Uhr wurden die beiden Jungs durch die Bundespolizei kontrolliert. Laut Firmenbesitzer hatten die Zwei schon Schrottteile für die Mitnahme zurecht gelegt. Dazu ist es aber nun nicht mehr gekommen. Das Polizeirevier Zittau übernahm die beiden Jugendlichen und ermittelt wegen versuchtem Diebstahl.

