Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, dem 30. August 2022, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.15 Uhr, hielt sich eine 67-Jährige aus Damme in einem Discounter in der Wiesenstraße auf. Ihre Handtasche hängte sie an ihren mitgeführten Rollator. Bislang unbekannte Täter entwendeten daraus die Geldbörse der Dame. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter der Telefonnummer 05491-99936-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Mittwoch, dem 31.08.22 um 08:55 Uhr, befuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Bohmte die Hunteburger Straße in Fahrtrichtung Damme, als eine unbekannte Pkw-Fahrerin von rechts mit ihrem silberfarbenen VW, Golf Plus aus der Gartenstraße geradeaus in den Kreuzungsbereich einfuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Es entstand Sachschaden von 250,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter der Telefonnummer 05491-99936-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Jugendlichen

Am Dienstag, dem 30. August 2022 um 18.04 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger aus Damme mit seinem PKW den Westring aus Fahrtrichtung Südring kommend. In Höhe der ausgeschalteten Bedarfsampel überquerte ein 13-Jähriger aus dem Kreis Vechta mit seinem Fahrrad unvermittelt die Fahrbahn, ohne die Bedarfsampel zu benutzen. Der Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Letzterer wurde dabei leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Dinklage - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, dem 21. August 2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das verschlossene schwarze Herrenfahrrad der Marke Gudereit, eines 18-Jährigen aus Dinklage. Zur Tatzeit war dieses in der Schulstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinklage unter der Telefonnummer 04443-97749-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Freitag, dem 26. August 2022 um 15.00 Uhr und Dienstag, dem 30. August 2022 um 08.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsamen Zutritt zu einer Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße zu verschaffen. Der Versuch misslang, es entstand ein Sachschaden von 1000,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-80846-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelecs

Am Freitag, dem 26. August 2022 in der Zeit von 23.00 Uhr bis 23.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Herren-Pedelec der Marke KTM, eines 27-Jährigen aus Lohne. Zur Tatzeit stand das Pedelec an der örtlichen Freilichtbühne in der Straße Zur Freilichtbühne. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-80846-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Sachbeschädigung an Hauswand

Zwischen Montag, dem 15. August 2022 um 00.00 Uhr und Dienstag, dem 30. August 2022 um 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Landwehrstraße augenscheinlich mit mehreren Bohrlöchern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-80846-0 in Verbindung zu setzen

Steinfeld - Diebstahl an Pedelec

Am Donnerstag, dem 25. August 2022 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr, stellte eine 49-jährige Steinfelderin ihr Pedelec an einer Drogerie in der Lohner Straße ab. In dieser Zeit entwendeten bislang unbekannte Täter das Display von ihrem Pedelec. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfeld unter der Telefonnummer 05492-96066-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Diebstahl von Baggerlöffeln

Zwischen Montag, dem 29. August 2022 um 16.15 Uhr und Dienstag, dem 30. August 2022 um 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Baggerlöffel von einem Kfz-Anhänger, welcher auf einem Parkplatz in der Osloer Straße abgestellt war. Die sichernden Spanngurte wurden dazu beschädigt und entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Visbeck - Diebstahl einer Geldbörse mit anschließendem Versuch Geld abzuheben

Am Freitag, dem 26. August 2022 in der Zeit von 13.55 Uhr bis 14.11 Uhr, hielt sich eine 59-Jährige aus Visbeck in einem Discounter in der Rechterfelder Straße auf. Sie hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dieser ihre Geldbörse. Wenig später versuchte eine bislang unbekannte weibliche Person, Geld mit der EC-Karte der Geschädigten abzuheben, was ihr jedoch misslang. Die Geldbörse konnte in einem nahegelegenen Mülleimer wiedergefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbeck unter der Telefonnummer 04445-95047-0 in Verbindung zu setzen.

