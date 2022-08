Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Dienstag, dem 30. August 2022 um 18.51 Uhr, befuhr eine 56-jährige Barßelerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße in Fahrtrichtung Barßel. In Höhe der Straße Scharreler Damm beabsichtigte sie nach links auf das dortige Tankstellengelände abzubiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Kradfahrer aus Friesoythe. Der Friesoyther wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Friesoythe/Altenoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Im Rahmen eines Sporttages am 26. August 2022, hatte der 16-jährige Geschädigte aus dem Kreis Cloppenburg seine Geldbörse gegen 11.00 Uhr in seiner Schultasche in der Umkleidekabine einer Schule in der Schubertstraße liegen lassen. Als er gegen 12.00 Uhr zu seiner Tasche zurückkehrte musste er feststellen, dass die Geldbörse fehlte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-9316-0 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Mit dem E-Scooter ohne Pflichtversicherung unterwegs

Am Dienstag, dem 30. August 2022 um 18.37 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Friesoyther in der Straße Grüner Hof, auf seinem E-Scooter. Dabei stellten sie fest, dass für das Kraftfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer aus dem Kreis Cloppenburg befuhr am Dienstag, dem 30. August 2022 gegen 17.50 Uhr, die Nelkenstraße. Während einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Kurze Zeit später befuhr ein anderer 16-Jähriger aus dem Kreis Cloppenburg mit seinem Kleinkraftrad die Straße Alte Meeschen. Auch hier wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für sein Kraftfahrzeug war. Gegen die beiden jungen Männer wurden jeweils entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Erziehungsberechtigten informiert. Die Weiterfahrt wurde den beiden untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Dienstag, dem 30. August in der Zeit von 06.00 Uhr bis 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den im Ems-Dollart-Ring, am Fahrbahnrand geparkten Pkw, VW eines 48-Jährigen aus Barßel. Es entstand Sachschaden von 1500,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-9316-0 in Verbindung zu setzen.

