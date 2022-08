Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Pedelec (Bild)

Am Samstag, dem 27. August 2022 um 23.30 Uhr, stellte der 49-jährige Geschädigte sein hochwertiges, grün-graues Pedelec verschlossen an einer Diskothek in der Dielinger Straße ab. Als er am Sonntag, dem 28. August 2022 um 02.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Pedelecs fest. Ebenfalls entwendet wurde die Fahrradtasche, in der sich ein grauer Fahrradhelm und eine Jacke der Marke Brax befand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491-99936-0.

Damme - Verkehrsunfall mit Flucht

Zwischen Freitag, dem 26. August 2022 um 16.00 Uhr und Sonntag, dem 28. August 2022 um 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einer Jugendherberge in der Straße Neuer Jugendherbergsweg, einen dort geparkten Kleinbus der Marke VW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500,00 Euro. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, verließ der Unbekannte die Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491-99936-0.

Dinklage - Diebstahl eines Mountainbikes

Am Mittwoch, dem 24. August 2022 in der Zeit von 19.00 Uhr bis 23.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Mountainbike der Marke Cube, eines 49-Jährigen aus Lohne. Zur Tatzeit stand dieses gegenüber des örtlichen Freibades in der Straße In der Wiek. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Dinklage unter der Telefonnummer 04443-97749-0.

Lohne - Diebstahl mehrerer Fahrräder

Am Mittwoch, dem 24. August 2022 in der Zeit von 11.05 Uhr bis 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Mountainbike der Marke KTM, einer 42-jährigen Dinklagerin, in der Jahnstraße.

Ein weiteres Mountainbike der Marke Cube wurde am Freitag, dem 26. August 2022 gegen 00.00 Uhr, in der Josefstraße an der örtlichen Freilichtbühne entwendet.

Zwischen Samstag, dem 20. August 2022 um 22.00 Uhr und Sonntag, dem 21. August 2022 um 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein verschlossenes, anthrazitfarbenes Herrenfahrrad der Marke KTM aus einem Carport in der Deichstraße.

Zeugen der genannten Taten mögen sich bei der Polizei in Lohne unter 04442-80384-0 melden.

Lohne - Sachbeschädigung auf Firmengelände

Zwischen Mittwoch, dem 10. August 2022 um 00.00 Uhr und Montag, dem 29. August 2022 um 10.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zutritt in eine Lagerhalle in der Straße Am Bahnhof. Dort wurden vier Big Packs mit Kunststoffgranulat beschädigt, wodurch die Ware verunreinigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Lohne unter 04442-80384-0 melden.

Lohne - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Montag, dem 29. August 2022 um 11.05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft in der Raiffeisenstraße, den geparkten VW Polo einer 50-Jährigen aus Lohne. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 500,00 Euro zu kümmern, verließ der Unfallbeteiligte unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Lohne unter 04442-80384-0 melden.

Lohne - Körperverletzung in Club mit Zeugenaufruf

Nachdem am Sonnstag, dem 28. August 2022 um 02.00 Uhr, ein 36-Jähriger aus Dinklage einen Club in der Dinklager Straße betrat, wurde er unvermittelt von einer männlichen, bislang unbekannten Person mit der Faust in sein Gesicht geschlagen und ging daraufhin zu Boden. Dort schlägt der Beschuldigte weiter auf den Mann ein und entfernt sich danach unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-80384-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, dem 26. August 2022, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse aus dem Rucksack der Geschädigten 56-Jährigen aus Lohne. Zur Tatzeit befand sich die Frau in zwei verschiedenen Modegeschäften in der Große Straße. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 melden.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, dem 29. August 2022 um 14.05 Uhr, befuhren eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta und eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, den Radweg in der Loher Straße, in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Im Bereich einer Sichtbehinderung durch die örtliche Bepflanzung, kam zum Zusammenstoß der beiden Frauen, wobei sich beide leicht verletzten.

Steinfeld - Diebstahl einer Handtasche

Am 26. August 2022 gegen 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse aus einer im Einkaufwagen liegenden Handtasche einer 63-Jährigen aus Steinfeld. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Steinfeld unter 05492-96066-0 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell