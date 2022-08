Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Versammlung

Am Samstag, 27. August 2022, zwischen 17.00 Uhr und 23.00 Uhr, fand in der Straße Birkenkolonie eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Für einen Dialog zwischen Erzeuger und Verbraucher Vol. 3" statt. Im Anschluss folgte ein Treckerkino. An der Veranstaltung nahmen ca. 500 Personen mit Traktoren sowie ca. 400 weitere Personen teil. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Störungen. Es kam zu keinen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell