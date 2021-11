Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Audi gestohlen

Gera (ots)

Gera: Er wollte nur nach dem Wetter schauen, als er feststellte, dass sein Audi A4 nicht mehr unter dem Carport stand. In der Folge informierte der 42 Jahre alte Pkw-Besitzer die Geraer Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich in der Nacht vom Montag (29.11.2021) zum heutigen Dienstag (30.11.2021), zwischen 23:30 Uhr und 06:30 Uhr unbekannte Fahrzeugdiebe Zutritt zum Grundstück des 42-Jährigen Am Zuckerberg in Brahmenau verschafften und folglich den dort abgestellten weißen Audi A4 Avant stahlen. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und sucht nach zeugen. Haben Sie Hinweise zu den unbekannten Dieben? Können Sie Angaben zur Tat bzw. dem Verbleib des weißen Pkw mit Greizer Kennzeichen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

