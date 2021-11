Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kripo Gera ermittelt zur Graffiti-Schmiererei

Gera (ots)

Gera: Unbekannte besprühten gestern (29.11.2021), in den frühen Morgenstunden in der Zeit von 02:58 Uhr bis 05:30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Heinrichstraße in Gera mit weißer Farbe. Die Kripo in Gera hat daraufhin die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Angaben zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

