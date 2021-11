Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Altenburg (ots)

Schmölln: Offenbar in drei Mehrfamilienhäuser in der Lohsenstraße versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 27.11.2021, gegen 19:00 Uhr bis 28.11.2021, gegen 07:00 Uhr einzudringen. Hierbei manipulierten die Täter an den jeweiligen Dichtungsgummis und verursachten Sachschaden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem bekannt, das auch einem der Häuser vom Oberboden ein Heißlüfter gestohlen wurde. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

