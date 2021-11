Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: In der Zeit vom 24.11. zum 27.11.2021 brachen Unbekannte in der Ziegelstraße gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus ein. Anschließend gelangten sie in den Kellerbereich und öffneten ebenfalls gewaltsam eine Kellerbox. Daraus stahlen die Diebe schließlich ein Bulls E-Bike und flüchteten damit unerkannt. Ermittlungen zum Sachverhalt wurden seitens der Altenburger Polizei aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 zu melden.

