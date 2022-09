Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, 30. August 2022, zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person das grüne Versicherungskennzeichen eines Rollers, welcher in einem Garten in der Emsstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Löningen - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 26. August 2022, um 17.10 und Montag, 29. August 2022, 7.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossen abgestelltes Damenrad der Marke Fischer Alu-Bike. Es stand zu diesem Zeitpunkt am Fahrradstand einer Bushaltestelle in der Lindenallee. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Einbruch in Fischerhütte

In der Zeit zwischen Montag, 29. August 2022, 16.00 Uhr und Mittwoch, 31. August 2022, 14.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Fischerhütte in der Darreler Straße ein und entwendeten Alkohol, fünf Angeln und einen Generator. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 29. August 2022, 17.00 Uhr und Mittwoch, 31. August 2022, 6.45 Uhr, öffneten bislang unbekannte Personen gewaltsam einen Tankstutzen eines Baggers und entwendeten ca. 400 Liter Diesel aus dem Tank. Der Bagger stand zu dieser Zeit auf einer Baustelle in der Immenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Ermke - Mutmaßliche Asbestplatten entsorgt

Im vergangenen Monat hat eine bislang unbekannte Person in einem Flurstück zwischen Nordfeld und der Fasanenstraße zerkleinerte mutmaßliche Asbestplatten unerlaubt entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 31. August 2022, um 20.10 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Fahrradfahrer in starken Schlangenlinien auf der Elberger Straße in Richtung Wachtum. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 29. August 2022, 13.00 Uhr und Mittwoch, 31. August 2022, 11.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug - vermutlich ein LKW - beim Rückwärtsfahren die Hauswand eines Geschäftes am Alten Schützenplatz im Bereich der Laderampe. Außerdem wurde dabei auch der Dachüberstand beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 31. August 2022, um 12.45 Uhr, fuhr eine 27-jährige Autofahrerin auf der Straße An der Höhe in Richtung Hauptstraße, als ihr ein männlicher Autofahrer derart entgegenfuhr, dass sie nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei fuhr sie gegen eine Borsteinkante. Am rechten Vorderreifen der 27-jährigen Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr einen schwarzen VW Passat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

