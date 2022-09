Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versammlung

Am Montag, 31. August 2022, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, fand in der Fußgängerzone in der Langen Straße eine angezeigte Versammlung zum Thema "Initiative für gute Geburtshilfe Cloppenburg" statt. Es wurden verschiedene Redebeiträge zu diesem Thema gehalten und in der Spitze nahmen bis zu 300 Personen teil. Der Verlauf war friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell