Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 02./03.09.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl eines Mobilbaggers Am 01.09.2022 in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr wurde von einer Baustelle in der Kantinenstraße in Bösel/ Overlahe ein Mobilbagger entwendet. Der Bagger war am Fahrbahnrand abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494/922620 entgegen. Barßel/ Elisabethfehn - Trunkenheit im Verkehr Am 03.09.2022, gegen 01:05 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 48-Jährigen aus Barßel. Der Barßeler hatte mit seinem Pkw die Schleusenstraße in Elisabethfehn befahren. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 48-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test ergab einen Wert von 1,37 Promille. Dem Barßeler wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

