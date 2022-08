Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, K 6129, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Engen, K 6129 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 6129 zwischen Leipferdingen und Stetten schwer verletzt worden. Eine 32-jährige VW-Fahrerin war gegen 13.45 Uhr von Leipferdingen in Richtung Stetten unterwegs. Im Bereich einer abschüssigen Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW-Passat und einem entgegenkommenden 20 Jahre jungen Mann auf einer Yamaha. Der Biker verletzte sich bei der Kollision schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 20-Jährigen in eine Klinik. Die 32-Jähgrige erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um das Motorrad und den VW. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Begutachtung der Unfallstelle hinzugezogen. Die K 6129 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Welschingen unterstützte bei den Absperrmaßnahmen und sicherte die Gefahrenstelle ab.

